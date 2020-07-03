В Европе анонсировали появление новых денежных купюр

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о выпуске новых денежных банкнот номиналом пять и десять евро. Данная информация опубликована на странице регулятора в "Твиттере".

Отмечается, что в обращении купюры появятся уже на следующей неделе. На новых деньгах появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард.

До этого момента в Европе расплачиваются деньгами с подписями трёх бывших руководителей Европейского центрального банка: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги. Стоит отметить, что использование старых банкнот останется законным.