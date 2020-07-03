В Европе анонсировали появление новых денежных купюр

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о выпуске новых денежных банкнот номиналом пять и десять евро. Данная информация опубликована на странице регулятора в "Твиттере".
Отмечается, что в обращении купюры появятся уже на следующей неделе. На новых деньгах появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард.
До этого момента в Европе расплачиваются деньгами с подписями трёх бывших руководителей Европейского центрального банка: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги. Стоит отметить, что использование старых банкнот останется законным.
В 2007–2011 годах Кристин Лагард была министром финансов Франции. Её высоко оценивали за руководство экономикой страны в условиях мирового кризиса. С 2011 года она возглавляла МВФ, однако в 2019 подала в отставку. В том же году Лагард стала главой ЕЦБ.