В Берлине станцию метро с "расистским" названием переименуют в честь русского композитора

Немецкая транспортная компания BVG опубликовала заявление, в котором сообщила о планах переименовать берлинскую станцию метро с "расистским" названием "Моренштрассе" (Mohrenstraße).

— Из понимания и уважения к противоречивым дискуссиям вокруг названия улицы ("Моренштрассе") BVG решила в дальнейшем не использовать его для наименования станции метрополитена. Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации, — отметили в компании.

Известно, что данная станция метро была открыта в 1908 году, название "Моренштрассе" она получила в 1991 году.

Как сообщили в компании BVG, своё новое название станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь известного русского композитора Михаила Глинки.

В данный момент берлинская транспортная компания проводит консультации с соответствующими ведомствами, дата переименования станции будет известна позже.