В Берлине станцию метро с "расистским" названием переименуют в честь русского композитора

Немецкая транспортная компания BVG опубликовала заявление, в котором сообщила о планах переименовать берлинскую станцию метро с "расистским" названием "Моренштрассе" (Mohrenstraße).
— Из понимания и уважения к противоречивым дискуссиям вокруг названия улицы ("Моренштрассе") BVG решила в дальнейшем не использовать его для наименования станции метрополитена. Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации, — отметили в компании.
Известно, что данная станция метро была открыта в 1908 году, название "Моренштрассе" она получила в 1991 году.
Как сообщили в компании BVG, своё новое название станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь известного русского композитора Михаила Глинки.
В данный момент берлинская транспортная компания проводит консультации с соответствующими ведомствами, дата переименования станции будет известна позже.
Отмечается, что ежегодно 23 августа, в Международный день памяти о работорговле и её ликвидации, на улице проходили акции о необходимости переименовать улицу "Моренштрассе". Однако после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда разговоры об этом вновь активизировались. В прошлом месяце в Берлине были закрашены часть названия станции метро "Моренштрассе" и таблички с названием одноимённой улицы. На табличках было закрашено слово Mohren — грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в XVIII–XIX веках держали при некоторых немецких дворах.