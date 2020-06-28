Принстонский университет убрал имя президента Вильсона из названия факультета за расизм

Руководство Принстонского университета, одного из участников элитной ассоциации частных университетов США — "Лиги плюща", — сообщило о намерении убрать имя 28-го президента Соединённых Штатов Вудро Вильсона из названия факультета за расистские взгляды политика. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

— Расизм Вильсона был выделяющимся и значимым даже по меркам его собственного времени. Его политика делает его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений, — говорится в заявлении.

По словам ректора вуза Кристофера Айсгрубера, всем студентам, преподавателям и выпускникам следует решительно выступать против расизма во всех его проявлениях. Ректор признал, что Принстон слишком долго был той частью Америки, которая игнорировала проблему расизма и дискриминации в отношении темнокожих людей.

Стоит отметить, что в Калифорнии Демократическая партия США потребовала от руководства аэропорта имени "короля вестерна" — американского актёра Джона Уэйна — убрать его имя из названия. Как оказалось, артист нередко делал "расистские и фанатичные заявления", а также был сторонником белого превосходства.

— Я не чувствую, что мы ошиблись, когда отобрали у них (индейцев. — Прим. Лайфа) эту великую страну. Было огромное количество людей, которым нужны были новые территории, и индейцы были эгоистичными, когда пытались сохранить землю для себя, — приводит TMZ слова Уэйна, сказанные в одном из интервью.