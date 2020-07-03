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В России вступают в силу поправки к конституции страны

Внесение изменений в основной закон поддержало около 78% избирателей.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В России с 4 июля вступают в силу поправки к Конституции РФ, которые были внесены после проведения общероссийского голосования. Полный текст обновлённого документа опубликован на портале правовой информации.

В общей сложности в конституцию внесено 206 поправок, которые закрепляют социальные гарантии, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, закрепляют приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют роль и статус Госсовета и устанавливают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. За внесение изменений в конституцию проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

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