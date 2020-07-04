В Казахстане 15 человек насмерть отравились алкоголем

В Казахстане 15 человек умерли от отравления алкоголем кустарного производства, сообщила пресс-служба МВД республики. По факту смерти людей в двух регионах страны начаты досудебные расследования.
Как уточняется, в Аркалыке Костанайской области в период с 3 по 4 июля в реанимацию было доставлено 13 человек, 11 из них позднее скончались. Всем госпитализированным был поставлен диагноз: токсическое действие этанола. В то же время в селе Жана Киима Акмолинской области умерли четыре человека. Предварительной причиной их гибели считают острый геморрагический панкреатит на фоне общей интоксикации.
Как уточняется, перед смертью умершие употребляли алкогольную продукцию, разлитую в пятилитровые пластиковые бутылки. Цех, в котором разливали жидкость, находится в Акмолинской области. Полицейские задержали троих подозреваемых, у них изъята продукция, приготовленная для продажи. Как отмечается, большую часть алкоголя задержанные успели реализовать.
В Пакистане 12 человек умерли от отравления самодельным алкоголем на праздновании католического Рождества.