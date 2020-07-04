В Казахстане 15 человек насмерть отравились алкоголем

Как уточняется, в Аркалыке Костанайской области в период с 3 по 4 июля в реанимацию было доставлено 13 человек, 11 из них позднее скончались. Всем госпитализированным был поставлен диагноз: токсическое действие этанола. В то же время в селе Жана Киима Акмолинской области умерли четыре человека. Предварительной причиной их гибели считают острый геморрагический панкреатит на фоне общей интоксикации.