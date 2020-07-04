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Менеджер МакSим показала, как выглядит певица после долгой реабилитации

Исполнительница приостановила творческую деятельность после серьёзной аварии в прошлом году.

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Фото © Instagram / sokllovamargarita

Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова обнародовала фото и видео со своей подопечной после продолжительной реабилитации. Кадры опубликованы в "Инстаграме".

На фотографии звезда стоит на теннисном корте рядом с тренером, держа на плече сумку с ракетками.

На странице менеджера также есть видео, на котором МакSим, также известная как Марина Абросимова, скачет на лошади и даже пытается заниматься боксом. Подписчики отметили, что на фотографии их кумир выглядит похорошевшей и здоровой.

Ранее менеджер Макsим рассказала, когда певица снова начнёт давать концерты.

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