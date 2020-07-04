Менеджер МакSим показала, как выглядит певица после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова обнародовала фото и видео со своей подопечной после продолжительной реабилитации. Кадры опубликованы в "Инстаграме".

На фотографии звезда стоит на теннисном корте рядом с тренером, держа на плече сумку с ракетками.

На странице менеджера также есть видео, на котором МакSим, также известная как Марина Абросимова, скачет на лошади и даже пытается заниматься боксом. Подписчики отметили, что на фотографии их кумир выглядит похорошевшей и здоровой.