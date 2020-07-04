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Судьбу уфимца, случайно убившего педофила, решит суд присяжных

Владимир Санкин отбил у извращенца мальчика, но после драки судимый мужчина скончался.

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Фото © LIFE

Дело случайно убившего педофила жителя Уфы Владимира Санкина рассмотрит суд присяжных. Об этом Лайфу заявил известный российский адвокат Шота Горгадзе, который после резонансной истории взялся бесплатно защищать уфимца.

Я убеждён в том, что Владимир Санкин — герой, которого необходимо награждать, а не судить, потому что он своими действиями спас двух детей, — сказал член Совета по правам человека при Президенте РФ.

По словам кандидата юридических наук, сторона защиты ходатайствовала о рассмотрении дела присяжными, так как суды часто "занимают совершенно формальную позицию".

Шансы я оцениваю очень высоко на оправдательный вердикт, поэтому осенью начнётся формирование коллегии суда присяжных. Напомню, что формируем мы совместно с государственным обвинением, то есть прокурор свою часть выбирает, мы свою часть выбираем, и после этого начнётся рассмотрение дела по существу, — пояснил Горгадзе.

Адвокат отметил, что коллегия суда присяжных будет сформирована "примерно осенью".

Вечером 30 января 14-летний мальчик обратился к прохожему с просьбой помочь ему и его другу, который остался в квартире неизвестного, совершившего развратные действия в отношении детей. Владимир Санкин не раздумывая поднялся в квартиру, а после вытащил на улицу 54-летнего уфимца, чтобы выяснить с ним отношения. Конфликт перерос в драку, и педофил получил множественные травмы, от которых скончался в больнице. Убитый раньше был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Против Санкина возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. На период следствия мужчину отправили под домашний арест.

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