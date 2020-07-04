Судьбу уфимца, случайно убившего педофила, решит суд присяжных

Дело случайно убившего педофила жителя Уфы Владимира Санкина рассмотрит суд присяжных. Об этом Лайфу заявил известный российский адвокат Шота Горгадзе, который после резонансной истории взялся бесплатно защищать уфимца.

— Я убеждён в том, что Владимир Санкин — герой, которого необходимо награждать, а не судить, потому что он своими действиями спас двух детей, — сказал член Совета по правам человека при Президенте РФ.

По словам кандидата юридических наук, сторона защиты ходатайствовала о рассмотрении дела присяжными, так как суды часто "занимают совершенно формальную позицию".

— Шансы я оцениваю очень высоко на оправдательный вердикт, поэтому осенью начнётся формирование коллегии суда присяжных. Напомню, что формируем мы совместно с государственным обвинением, то есть прокурор свою часть выбирает, мы свою часть выбираем, и после этого начнётся рассмотрение дела по существу, — пояснил Горгадзе.

Адвокат отметил, что коллегия суда присяжных будет сформирована "примерно осенью".

Вечером 30 января 14-летний мальчик обратился к прохожему с просьбой помочь ему и его другу, который остался в квартире неизвестного, совершившего развратные действия в отношении детей. Владимир Санкин не раздумывая поднялся в квартиру, а после вытащил на улицу 54-летнего уфимца, чтобы выяснить с ним отношения. Конфликт перерос в драку, и педофил получил множественные травмы, от которых скончался в больнице. Убитый раньше был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.