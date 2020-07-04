Следователю центрального аппарата СК вернули удостоверение и отпустили

Следователю центрального аппарата СК России Руслану Миниахметову, о задержании которого по делу о получении взяток в особо крупном размере стало известно накануне, вернули служебное удостоверение, личные вещи и отпустили. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Константин Трапаидзе.

— Отпустили. Всё вернули: удостоверение СК и личные вещи. Процессуального статуса у него нет, — сказал юрист.

Трапаидзе уточнил, что стратегия защиты строится на полных, исчерпывающих ответах на все вопросы следствия. Адвокат в беседе с РИА "Новости" отметил, что показания на его клиента дал дважды судимый за мошенничество человек.

— Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счёт компенсации вреда, якобы пошла на взятку. Эта версия ничем, кроме его показаний, не подтверждается, — пояснил юрист.

По словам собеседника агентства, коллеги его клиента в ходе допроса и обыска вели себя максимально корректно. Миниахметов добровольно выдал им служебные материалы и компьютер, следователь также передал находившиеся в его ведении дела, чтобы по ним не было задержек.

— Во время допроса и обыска мы были отрезаны от внешнего мира, не знали о решении Генпрокуратуры и, когда его отпустили, даже подумали, что следствие само во всём разобралось, — рассказал Трапаидзе.