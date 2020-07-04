СК обжаловал отмену постановления о возбуждении дела в отношении следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора РФ Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере в отношении следователя центрального аппарата СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

— Уголовное дело было возбуждено на достаточных основаниях по материалам, предоставленным ФСБ России, проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигурант был допрошен, — говорится в сообщении.