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СК обжаловал отмену постановления о возбуждении дела в отношении следователя

Ранее сотруднику СКР предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере.

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Фото © ТАСС / Ведомости / Андрей Махонин

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора РФ Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере в отношении следователя центрального аппарата СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Уголовное дело было возбуждено на достаточных основаниях по материалам, предоставленным ФСБ России, проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигурант был допрошен, — говорится в сообщении.

Напомним, следователю центрального аппарата СК России предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере, его задержали. Сообщалось, что денежные средства задержанный получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве. Однако позднее Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя.

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