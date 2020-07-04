Возбуждены дела в отношении участников ссоры, из-за которой 6-летняя девочка взялась за нож

Сотрудники полиции возбудили административные дела в отношении участников пьяной ссоры в Екатеринбурге, в ходе которой шестилетняя девочка схватилась за нож. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, к ответу привлекли и мать малышки, и её сожителя: в отношении первой возбудили дело о ненадлежащем воспитании ребёнка, а второго обвинили в причинении побоев.
Не ушёл от наказания и "оператор", решивший заснять инцидент на видео.
— В отношении него также составлен материал, он направлен для рассмотрения по месту жительства в Октябрьский район Екатеринбурга, — уточнил Горелых.
Напомним, шокирующие кадры пьяного конфликта в Екатеринбурге появились в Интернете. В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что начали проверку после публикации видеоролика. По данным органов следствия, малолетняя девочка была поставлена в условия, угрожающие её физическому и психическому здоровью.