Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Возбуждены дела в отношении участников ссоры, из-за которой 6-летняя девочка взялась за нож

К ответу привлекут и мать ребёнка, и её сожителя.

534

Сотрудники полиции возбудили административные дела в отношении участников пьяной ссоры в Екатеринбурге, в ходе которой шестилетняя девочка схватилась за нож. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, к ответу привлекли и мать малышки, и её сожителя: в отношении первой возбудили дело о ненадлежащем воспитании ребёнка, а второго обвинили в причинении побоев.

Не ушёл от наказания и "оператор", решивший заснять инцидент на видео.

В отношении него также составлен материал, он направлен для рассмотрения по месту жительства в Октябрьский район Екатеринбурга, — уточнил Горелых.

Напомним, шокирующие кадры пьяного конфликта в Екатеринбурге появились в Интернете. В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что начали проверку после публикации видеоролика. По данным органов следствия, малолетняя девочка была поставлена в условия, угрожающие её физическому и психическому здоровью.

Выбор редакции

Loading...