Возбуждены дела в отношении участников ссоры, из-за которой 6-летняя девочка взялась за нож

Сотрудники полиции возбудили административные дела в отношении участников пьяной ссоры в Екатеринбурге, в ходе которой шестилетняя девочка схватилась за нож. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, к ответу привлекли и мать малышки, и её сожителя: в отношении первой возбудили дело о ненадлежащем воспитании ребёнка, а второго обвинили в причинении побоев.

Не ушёл от наказания и "оператор", решивший заснять инцидент на видео.

— В отношении него также составлен материал, он направлен для рассмотрения по месту жительства в Октябрьский район Екатеринбурга, — уточнил Горелых.