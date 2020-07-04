Элджею разрешили въезд на Украину

Суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о трёхлетнем запрете на въезд в страну рэперу Алексею Узенюку, более известному как Элджей. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на три года, — говорится в судебном решении.

Адвокат Евгений Пронин, компания которого защищала Элджея на суде, отметил, что решение не связано со сменой политического климата на Украине. По словам юриста, причина в том, что артист не нарушал законодательство страны.