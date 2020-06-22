Элджей похвастался фанатам, на какую сумму он собрал штрафов за превышение скорости

В своём live-аккаунте в "Инстаграме" sayonaralive Элджей опубликовал скриншот поста из телеграм-канала, посвящённого рэперу. В публикации — кадры с машиной музыканта, снятые дорожными камерами во время превышения скорости, а также заявление: артисту выписали штрафов уже на 140 тысяч рублей.

Фото © Instagram / sayonaralive

Неизвестно, что именно своим постом хотел сказать рэпер, но его фанаты оказались не в восторге. Если даже Элджей и считает себя "призрачным гонщиком", большинство уверено — хвастаться тут нечем. В комментариях пользователи соцсети, не стесняясь в выражениях, обхаяли музыканта за его подход к жизни.

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Похвастался, ***🤦🏼‍♀️ Я дико разочарована, днище🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ До чего ты докатился... Tata_shultz

Фото © Instagram / sayonaraboy