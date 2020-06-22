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Элджей похвастался фанатам, на какую сумму он собрал штрафов за превышение скорости

Пока шумиха вокруг громкого дела Михаила Ефремова не успела утихнуть, а вопрос лихачеств на дороге стоит особо остро, Элджей демонстративно хвастается тем, сколько он спустил денег только на штрафы.

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Фото © Instagram / sayonaraboy

В своём live-аккаунте в "Инстаграме" sayonaralive Элджей опубликовал скриншот поста из телеграм-канала, посвящённого рэперу. В публикации — кадры с машиной музыканта, снятые дорожными камерами во время превышения скорости, а также заявление: артисту выписали штрафов уже на 140 тысяч рублей.

Фото © Instagram / sayonaralive

Неизвестно, что именно своим постом хотел сказать рэпер, но его фанаты оказались не в восторге. Если даже Элджей и считает себя "призрачным гонщиком", большинство уверено — хвастаться тут нечем. В комментариях пользователи соцсети, не стесняясь в выражениях, обхаяли музыканта за его подход к жизни.

Поводов для гордости нет больше?

Chechenskiy_raisin

Пока не собьёт кого-нибудь

_Alena1206

Похвастался, ***🤦🏼‍♀️ Я дико разочарована, днище🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ До чего ты докатился...

Tata_shultz

Фото © Instagram / sayonaraboy

Стоит отметить, что такое поведение рэпера вполне вписывается в его имидж. На своих страницах в соцсетях парень постоянно кичится сомнительными кадрами с обнажёнными девушками и дорогими машинами. А недавно у рэпера вышел новый трек — Cadillac, записанный совместно с Моргенштерном.

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