Элджей похвастался фанатам, на какую сумму он собрал штрафов за превышение скорости

В своём live-аккаунте в "Инстаграме" sayonaralive Элджей опубликовал скриншот поста из телеграм-канала, посвящённого рэперу. В публикации — кадры с машиной музыканта, снятые дорожными камерами во время превышения скорости, а также заявление: артисту выписали штрафов уже на 140 тысяч рублей.
Фото © Instagram / sayonaralive
Неизвестно, что именно своим постом хотел сказать рэпер, но его фанаты оказались не в восторге. Если даже Элджей и считает себя "призрачным гонщиком", большинство уверено — хвастаться тут нечем. В комментариях пользователи соцсети, не стесняясь в выражениях, обхаяли музыканта за его подход к жизни.
Поводов для гордости нет больше?
Chechenskiy_raisin
Пока не собьёт кого-нибудь
_Alena1206
Похвастался, ***🤦🏼♀️ Я дико разочарована, днище🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️ До чего ты докатился...
Tata_shultz
Фото © Instagram / sayonaraboy
Стоит отметить, что такое поведение рэпера вполне вписывается в его имидж. На своих страницах в соцсетях парень постоянно кичится сомнительными кадрами с обнажёнными девушками и дорогими машинами. А недавно у рэпера вышел новый трек — Cadillac, записанный совместно с Моргенштерном.
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