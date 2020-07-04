Глава СК Бастрыкин запросил разрешение на уголовное преследование трёх бывших судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит разрешения на привлечение трёх бывших судей в качестве обвиняемых по уголовным делам, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

По законодательству дело против судей, даже в отставке, может возбудить только глава СК, при этом для привлечения их в качестве обвиняемых нужно получить разрешение коллегии.

К ответственности СК хочет привлечь бывшего судью Коркинского горсуда Челябинской области Сергея Югова в качестве обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей. Обвинения в адрес экс-судьи прозвучали от его сводного брата. Мужчина записал видеообращение к уполномоченному по правам ребёнка в РФ Анне Кузнецовой, в котором рассказал, что тот вступал в интимную связь с несовершеннолетней и показывал ей порнофильмы, передаёт URA.ru.