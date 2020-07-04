МИД назвал безосновательными заявления о повышении радиации в Европе из-за российских испытаний

Утверждения о том, что российские испытания перспективных систем ядерного сдерживания могли стать причиной повышения радиационного фона над североевропейскими странами, являются абсолютно безосновательными. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, подобного рода публикации появляются не в первый и не в последний раз. Рябков считает, что американская сторона продолжит заниматься информационными вбросами — как анонимными, так и от имени высокопоставленных лиц.

— Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные, — сказал замглавы МИД в беседе с РИА "Новости".

Рябков добавил, что элементы американской пропаганды направлены на то, чтобы посеять неуверенность по поводу происходящего, особенно среди европейцев.