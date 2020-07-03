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В Госдепе назвали ужасными российские "Буревестник" и "Посейдон"

В Вашингтоне считают пустой тратой денег выделение средств на разработку проектов.

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Фото © Pixabay

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал закрыть российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон", назвав их ужасными. Так он прокомментировал статью издания Forbes с версией о том, что причиной обнаруженного недавно шведской стороной повышения радиационного фона якобы могли быть испытания одной из этих ракет.

Неважно, ответственна [ли Россия] за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую, — написал Биллингсли в посте в "Твиттере".

Ранее Биллингсли высказался в поддержку мнения министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса о том, что новое соглашение в рамках СНВ-3 должно включать в себя ядерные арсеналы России и Китая.

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