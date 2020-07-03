В Госдепе назвали ужасными российские "Буревестник" и "Посейдон"

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал закрыть российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон", назвав их ужасными. Так он прокомментировал статью издания Forbes с версией о том, что причиной обнаруженного недавно шведской стороной повышения радиационного фона якобы могли быть испытания одной из этих ракет.

— Неважно, ответственна [ли Россия] за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую, — написал Биллингсли в посте в "Твиттере".

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 3, 2020