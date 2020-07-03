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В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

Выздоровело ещё 8915 человек.

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Фото © ТАСС / EPA

В России за сутки зафиксировали 6718 новых случаев заболевания CoViD-19, у 32,5% из них отсутствовали клинические проявления. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев фиксировалось в Москве (659), следом идут Подмосковье (298), ХМАО (271), Петербург (263) и Иркутская область (249).

176 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончались за эти сутки. При этом за тот же период в России выздоровело 8915 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 667 883 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 9859 смертей, выздоровело 437 893 человека.

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