В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 6718 новых случаев заболевания CoViD-19, у 32,5% из них отсутствовали клинические проявления. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Больше всего новых случаев фиксировалось в Москве (659), следом идут Подмосковье (298), ХМАО (271), Петербург (263) и Иркутская область (249).
176 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончались за эти сутки. При этом за тот же период в России выздоровело 8915 человек.
Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 667 883 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 9859 смертей, выздоровело 437 893 человека.