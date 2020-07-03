Официантка забыла про солнцезащитный крем, и её лицо распухло так, что она превратилась в Квазимодо

25-летняя официантка Пейтон Уильямс из Оклахомы, США, отправилась на прогулку с лучшей подругой и крестницей и даже подумать не могла, чем это обернётся. Наслаждаясь компанией, девушка два часа провела на улице, забыв, что не нанесла перед выходом солнцезащитный крем. Несмотря на довольно тёплую погоду, было облачно и ветрено, так что американка до последнего не понимала, что что-то не так.
Но после Пейтон вдруг почувствовала обезвоживание, головокружение и тошноту. А на следующий день у девушки так сильно распухло лицо, что она не могла открыть глаза. К тому же на лбу образовалась четырёхсантиметровая язва. Шокированная официантка обратилась к врачу, который диагностировал у неё "отравление" солнцем — тяжёлую форму солнечного ожога, который в итоге послужил причиной развития бактериальной инфекции.
Мои глаза были опухшими и почти не открывались. Я едва могла видеть сквозь эти маленькие щёлочки
Пейтон Уильямс
В итоге девушке прописали 20-дневный курс лечения антибиотиками, пишет Mirror. И только через месяц она смогла вернуть себе прежний вид. При этом всё это время она мучилась от боли, но, чтобы не унывать, использовала своё главное оружие — самоиронию. Пейтон охотно шутила, сравнивая свой внешний вид с различными персонажами, например Квазимодо. "Я могла либо смеяться, либо умирать от страха, ведь я не знала, чем всё закончится и будут ли осложнения. Юмор помогал мне справиться с волнением", — отметила она. И посоветовала другим не забывать беречь свою кожу от солнечных лучей.