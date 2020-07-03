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Блогер Димас угодил в ДТП в Петербурге на Lamborghini за 17 миллионов — видео

В спорткар влетел Renault Logan, люксовое авто от удара вынесло на тротуар.

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Видео © ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер онлайн | СПб

В центре Санкт-Петербурга произошла авария с участием блогера Димаса из Батайска. Видео с моментом инцидента опубликовали в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Всё случилось на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка вечером 2 июля. Блогер ехал на жёлтом Lamborghini Huracan, когда в него влетел Renault Logan. От удара спорткар вынесло на тротуар.

Как уточняет Пятый канал, Lamborghini был призом в розыгрыше Димаса, со дня на день его должны были передать победителю. Стоимость элитного авто составляет около 17–18 миллионов рублей. Очевидец уверяет, что в аварии виновата девушка, сидевшая за рулём Renault Logan.

Как будто в фильме: вылетает машина справа, и она отлетает. Была девушка за рулём Renault Logan, она виновата, мы ехали по главной дороге медленно, 40 километров в час, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в ДТП попал спорткар за 20 миллионов рублей.

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