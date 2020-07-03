В Татарстане суд отменил оправдательный приговор обвинённому в насилии над полуторагодовалой дочерью

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы Сергею Кукушкину, заподозренному в насилии над собственной дочерью. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель суда.

По словам собеседника агентства, решение было принято из-за наличия процессуальных нарушений. Уголовное дело будет возвращено в Бугульминский городской суд.

— Приговор суда первой инстанции отменён. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, — пояснил представитель Верховного суда региона.

Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в частном доме в Бугульме. Прибывшие на вызов медики обнаружили у полуторагодовалой девочки кровотечение. Врач-гинеколог пришёл к выводу, что оно стало следствием насилия. Под подозрение попал отец, так как именно он сидел дома с пострадавшим ребёнком и ещё двумя детьми в день происшествия и сообщил о травме.