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В Карачаево-Черкесии задержали пятерых экстремистов — видео

У них изъяты оружие и соответствующая литература.

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Видео © ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Карачаево-Черкесской Республике пять членов международной экстремистской организации "Ат-Такфир ва-ль-Хиджра"*.

В спецслужбе сообщили, что задержанные вербовали новых членов, вели пропаганду радикальной идеологии, призывали верующих отвергать институты гражданского общества и светские законы. Они выступали за создание халифата на Северном Кавказе, передаёт РИА "Новости".

Задержанные дают признательные показания. В ФСБ уточнили, что у них было изъято 45 экземпляров экстремистской литературы и 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников. Также спецслужбы обнаружили переделанный под стрельбу боевыми патронами травматический пистолет, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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