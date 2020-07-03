В Карачаево-Черкесии задержали пятерых экстремистов — видео

В спецслужбе сообщили, что задержанные вербовали новых членов, вели пропаганду радикальной идеологии, призывали верующих отвергать институты гражданского общества и светские законы. Они выступали за создание халифата на Северном Кавказе, передаёт РИА "Новости" .

Задержанные дают признательные показания. В ФСБ уточнили, что у них было изъято 45 экземпляров экстремистской литературы и 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников. Также спецслужбы обнаружили переделанный под стрельбу боевыми патронами травматический пистолет, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.