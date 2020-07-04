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В Якутии появится заповедник "Медвежьи острова"

Его площадь составит более 800 тысяч гектаров.

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Фото © Фотохроника ТАСС / Роман Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" в Якутии. Об этом сообщается на сайте правительства.

Заповедник охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Его площадь составит свыше 800 тысяч гектаров.

Ранее Лайф сообщал, что в музее-заповеднике "Петергоф" временно отменили бумажные билеты, вход в комплекс будет осуществляться по электронным документам. Это сделали для того, чтобы избежать скопления очередей возле касс.

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