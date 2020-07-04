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В МГМСУ оценили итоги голосования по поправкам к конституции

В учебном заведении подчеркнули, что у россиян было несколько дней на то, чтобы приехать на участок и выполнить свой гражданский долг.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Желание граждан высказать свою позицию по поправкам к конституции связано с тем, что в данном случае речь идёт об основном законе, по которому в конечном счёте будут жить граждане РФ. Такую позицию в беседе с Лайфом высказал ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова Олег Янушевич.

Это основной закон, который в любом случае не может оставить большинство населения без участия, — отметил он.

Янушевич подчеркнул, что голосование проходило на протяжении нескольких дней, поэтому у россиян было время, чтобы выразить свою позицию.

Думаю, что большей части людей [это] позволило найти время, возможности прийти и проголосовать, — сказал ректор МГМСУ.

Напомним, вечером 1 июля закончилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК завершила подсчёт всех протоколов по России и утвердила их. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после общероссийского голосования. Согласно документу, они вступают в силу 4 июля.

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