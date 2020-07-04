В МГМСУ оценили итоги голосования по поправкам к конституции

Желание граждан высказать свою позицию по поправкам к конституции связано с тем, что в данном случае речь идёт об основном законе, по которому в конечном счёте будут жить граждане РФ. Такую позицию в беседе с Лайфом высказал ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова Олег Янушевич.

— Это основной закон, который в любом случае не может оставить большинство населения без участия, — отметил он.

Янушевич подчеркнул, что голосование проходило на протяжении нескольких дней, поэтому у россиян было время, чтобы выразить свою позицию.

— Думаю, что большей части людей [это] позволило найти время, возможности прийти и проголосовать, — сказал ректор МГМСУ.