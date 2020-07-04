В ОП РФ назвали беспрецедентной поддержку гражданами поправок к конституции

Член Общественной палаты РФ Константин Комков уверен, что поправки к конституции важны для сохранения и развития страны. Он также отметил общественное одобрение всероссийского голосования по поправкам к основному закону государства.

— Поддержка конституции, поправок к конституции, которую мы видели, беспрецедентна по сравнению с 1993 годом. Ещё один момент — общественное одобрение голосования. Мы видим это по работе волонтёров и общественного наблюдения. Мы приняли поправки, которые продиктованы временем, мы приняли их максимальным количеством. И все эти обвинения к принуждению в административном ресурсе оказались беспочвенны. Административный ресурс по отношению к половине жителей страны невозможно применить, — сказал Лайфу Комков.

Напомним, вечером 1 июля закончилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК завершила подсчёт всех протоколов по России и утвердила их. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после общероссийского голосования. Согласно документу, они вступают в силу 4 июля.