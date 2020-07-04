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В МИД заявили о вероятном выходе других стран из Договора по открытому небу

Вашингтон своё решение не поменяет, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство иностранных дел России не исключает, что другие государства покинут Договор по открытому небу после выхода США из соглашения. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Вопрос более существенный: что станет с самим договором [после выхода из него Соединённых Штатов]? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, последуют ли некоторые другие страны за США? — сказал замминистра в беседе с агентством.

По словам Рябкова, Москве нужны твёрдые гарантии того, что остающиеся приверженными соглашению союзники Вашингтона не станут передавать данные, собранные в процессе миссий открытого неба в ходе полётов над территорией России.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства выразил абсолютную уверенность в том, что Штаты не изменят своей позиции о выходе из договора. Рябков указал на то, что решение Вашингтона "не связано ни с какими претензиями" в адрес Москвы. По его словам, своими методичными выходами из международных соглашений в сфере контроля над вооружениями США "разрушают всю архитектуру в этой сфере".

Соответственно, всё будет доведено до логического завершения и 23 ноября Соединённых Штатов в договоре не будет, — резюмировал Рябков.

Напомним, о выходе из Договора по открытому небу Вашингтон официально уведомил Москву в мае.

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