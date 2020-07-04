В Москве простились с актёром Виктором Проскуриным — видео

Напомним, 30 июня актёр Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти заслуженного артиста РСФСР стала хроническая обструктивная болезнь лёгких. Он умер в больнице после очередного приступа. Зрители запомнят Проскурина по ролям в фильмах "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Пиковая дама", "Офицеры", "Однажды двадцать лет спустя" и других. До 2012 года Проскурин служил в Театре имени Ермоловой.