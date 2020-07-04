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Число не имеющих возможности откладывать на пенсию россиян снизилось до 30%

При этом чем моложе граждане, тем раньше они надеются получать пенсионные выплаты.

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Фото © Pixabay

Около 30% россиян не имеют возможности откладывать деньги на пенсию, этот показатель снизился на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведённого "Райффайзенбанком".

Отмечается, что 32% граждан откладывают средства на пенсию, а у 29% пока нет такой возможности. При этом половина респондентов хотела бы выйти на пенсию в 50–55 лет, а ещё 32% — до 60 лет. При этом выяснилось, что чем моложе жители РФ, тем раньше они надеются получать выплаты.

Также результаты опроса показали, что большая часть россиян готова откладывать на будущую пенсию 5–10% своего ежемесячного дохода.

Напомним, ранее стало известно, насколько могут вырасти пенсии россиян в ближайшие три года. Уже в следующем году размер ежемесячных выплат пенсионерам может составить 17,4 тысячи рублей. Индексация коснётся страховых пенсий, повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021–2023 годах не планируют.

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