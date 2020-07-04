Число не имеющих возможности откладывать на пенсию россиян снизилось до 30%

Около 30% россиян не имеют возможности откладывать деньги на пенсию, этот показатель снизился на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведённого "Райффайзенбанком".

Отмечается, что 32% граждан откладывают средства на пенсию, а у 29% пока нет такой возможности. При этом половина респондентов хотела бы выйти на пенсию в 50–55 лет, а ещё 32% — до 60 лет. При этом выяснилось, что чем моложе жители РФ, тем раньше они надеются получать выплаты.

Также результаты опроса показали, что большая часть россиян готова откладывать на будущую пенсию 5–10% своего ежемесячного дохода.