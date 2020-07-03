Порядок назначения и получения пенсий в июле. Что изменится в этом месяце

В июле будет действовать особый, упрощённый порядок оформления, пересчёта и назначения пенсий, а также выплат по доверенности. Лайф выяснил, каким образом можно будет оформить документы и на что нужно обращать внимание, чтобы получить деньги вовремя.

В Пенсионном фонде сообщили, что до конца июля продлевается упрощённый порядок оформления документов. Его вводили с апреля по июнь как временную меру, связанную со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

Многие услуги перевели в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома. Ряд этих временных мер продлили и на июль.

В частности, это касается получения пенсий по доверенности. По закону человек, оформивший доверенность, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию. Это делается для того, чтобы убедиться, что нет злоупотребления и пенсионер получает свои деньги. До конца июля этот порядок отменяется. Факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Таким образом, получать деньги по доверенности можно будет даже по истечении выплатного периода.

— Также можно дистанционно оформить доверенность на другого человека на получение пенсии, но есть риски, — рассказывает генеральный директор ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина. — Так как это лицо может быть недобросовестным и, получив пенсию, не отдать её пожилому человеку. Тогда придётся обращаться в суд и доказывать факт злоупотребления. Поэтому если нет уверенности в человеке, то, кроме доверенности, необходимо составить договор оказания услуг и каждый раз при получении денег подписывать соответствующий акт.

Оформить назначение пенсии сейчас можно через личный кабинет. В ПФР пояснили, что, если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы фонда связываются с ним по телефону и получают согласие на её оформление, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по её оформлению.

— Особое внимание стоит обратить на перечень подаваемых дистанционно документов, так как отсутствие одного из них может сделать невозможным дистанционное назначение пенсии, — рассказал управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев. — Кроме того, стоит помнить, что специалисты ПФР никогда не запрашивают следующие персональные данные: СНИЛС, номер банковской карты или её ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Таким образом, если указанные данные будут запрошены, вероятнее всего, заявитель имеет дело с мошенниками.

Также ПФР сейчас помогает в сборе необходимых документов для назначения пенсии. В том числе тех, которые по закону человек должен предоставить сам.

Распространённая ситуация — запрос о предоставлении данных для пенсии работодателю или в архив отправлен, но ответ задерживается. В этом случае территориальные отделения ПФР руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их основе с согласия человека.

— При поступлении дополнительной информации, которая влияет на размер пенсии, выплаты автоматически пересчитываются за все прошедшие месяцы. Дополнительно писать заявление пенсионеру не нужно, — уточняют в ПФР.

Все виды пенсий по инвалидности назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление — его можно отправить в электронном виде. Все остальные сведения фонд получает из реестра.

Также стоит напомнить, что с 1 марта до 1 октября действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений. Посещать бюро медико-социальной экспертизы не нужно. Продлевают инвалидность заочно и автоматически на полгода. Это же касается и права на пенсию.