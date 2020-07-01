Дачников переводят на новые счётчики. Особенности установки в частном секторе

С 1 июля все квартиры и частные дома начали переводить на интеллектуальные приборы учёта электроэнергии. В чём особенность новых счётчиков, с какими проблемами могут столкнуться дачники и как их избежать?

Умные счётчики имеют серьёзные преимущества перед их предшественниками. Они сами отслеживают расход электричества и передают данные поставщику услуг. Не нужно больше самостоятельно заполнять квитанции и вносить показания. Всё делается автоматически. Одним словом, для потребителей новые счётчики будут удобны. Особенно если учесть, что для них установка будет бесплатной. Поставить приборы учёта должен гарантирующий поставщик или сетевая организация. Замена будет происходить по мере выхода из строя старых счётчиков. В новых домах, соответственно, сразу будут ставить умные приборы.

Впрочем, и тут есть свои нюансы. Особенно если речь идёт о даче. Владельцев загородного жилья могут подстерегать сюрпризы. По закону у поставщиков энергоресурсов будет лишь два с половиной года на установку новых счётчиков потребителям. Если они этого не сделают, то будут платить штрафы.

— С новыми счётчиками могут возникнуть сложности у дачников, в том числе владельцев участков в СНТ, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — Они самостоятельно передают показания, но, если будут установлены интеллектуальные счётчики, могут возникнуть проблемы. Первая — связь. Не известно, какие каналы будут использовать поставщики. Но и отправка СМС, и подключение к Интернету — проблема для жителей отдалённой местности, где может просто не хватать вышек связи.

По словам Павла Сигала, может оказаться так, что человек оплатил счета, но компания не получила квитанции вовремя и заблокировала подачу электричества. Пока клиент докажет правоту, пройдёт время, будут потеряны деньги. Также возможны сбои техники, на устранение которых потребуется время.

— В СНТ могут возникнуть сложности с тем, что электрические столбы за пределами дачных участков находятся на обслуживании товариществ. Установка на этих столбах индивидуальных интеллектуальных приборов учёта может привести к спорам о том, кто их будет обслуживать. Скорее всего, эта проблема будет решаться изменением законодательства или разъяснениями Минэнерго, — полагает ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев.

В целом же особенностей установки таких приборов учёта на дачах законом не предусмотрено. Как пояснил юрист, большинство загородных домов относится к жилым помещениям и к ним должны применяться все правила, касающиеся жилых домов. Так что экстренно менять старые счётчики на новые не нужно.

— По закону присоединение к интеллектуальной системе учёта должно завершиться к 1 января 2022 года, — объяснил Павел Кокорев. — Сами приборы устанавливаются по мере выхода их строя — истечения межповерочного интервала и истечения срока эксплуатации.