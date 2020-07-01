В Минэнерго подсчитали экономию от "умных" счётчиков

"Умные" счётчики позволят снизить потерю электроэнергии на 70–80 млрд рублей в год. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

— Самым очевидным и подтверждённым сегодня на практике эффектом от внедрения интеллектуальных систем учёта является сокращение потерь электрической энергии (коммерческих потерь) и связанный с этим рост полезного отпуска электроэнергии (порядка 20% от объёма снижения потерь). Потенциал снижения потерь в текущих ценах их покупки составляет порядка 70–80 млрд рублей в год, — отмечается в сообщении.

Напомним, с 1 июля в частных и многоквартирных домах начнётся установка новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Новые приборы учёта сами будут отслеживать расход электричества и дистанционно передавать данные поставщику услуг. Таким образом, не нужно будет больше самостоятельно вносить данные и заполнять квитанции, всё произойдёт автоматически.