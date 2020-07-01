Прах погибшей на Бали блогерши Насти Тропицель доставили на родину

Прах разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней блогерши Анастасии Зубриной, более известной как Настя Тропицель, доставлен в родной город девушки Санкт-Петербург. Об этом сообщил отец погибшей на странице в "Инстаграме", посвящённой её памяти.

— Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звёздный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад. Никому никогда не пожелаю пережить такую потерю своего ребёнка, — написал мужчина.

На фотографии показана урна с прахом, на которой стоит фотография Насти Тропицель с траурной лентой. Кроме того, на странице опубликовано видео, в котором родители девушки сообщили, что в последний раз везут дочь из аэропорта домой.

О дате и месте похорон пока не сообщается.