Прах погибшей на Бали блогерши Насти Тропицель доставили на родину

Прах разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней блогерши Анастасии Зубриной, более известной как Настя Тропицель, доставлен в родной город девушки Санкт-Петербург. Об этом сообщил отец погибшей на странице в "Инстаграме", посвящённой её памяти.
— Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звёздный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад. Никому никогда не пожелаю пережить такую потерю своего ребёнка, — написал мужчина.
На фотографии показана урна с прахом, на которой стоит фотография Насти Тропицель с траурной лентой. Кроме того, на странице опубликовано видео, в котором родители девушки сообщили, что в последний раз везут дочь из аэропорта домой.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
Напомним, инстаграм-блогерша Настя Тропицель погибла на Бали во время поездки на мотоцикле. Сообщается, что девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение, в результате чего скончалась на месте. Лайф публиковал видео с места трагедии. Позже стало известно, что девушка перед смертью поругалась с отцом, который заявил, что "дочь ни одно дело не доводит до конца", и призвал её "взяться за голову".