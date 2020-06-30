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На канале погибшей блогерши Насти Тропи появились новые видео. Подписчики приняли их за "советы с того света"

В опубликованных роликах девушка рассказала, как достигать поставленных целей, развивать свой бизнес и "убить свои страхи".

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Известная блогерша 18-летняя Настя Тропицель трагически погибла на Бали чуть больше недели назад. 25 июня её кремировали. Между тем её YouTube-канал продолжает развиваться — там появилось сразу пять новых роликов.

Фото © YouTube

На видео 18-летняя блогерша даёт советы полумиллиону своих подписчиков о том, как достигать поставленных целей, развивать свой бизнес, "убить свои страхи". На одном из видео Настя предлагает сделать вместе с ней утреннюю зарядку, а на другом и вовсе разыгрывает бокс с американскими хлопьями. Ролики Тропи уже посмотрели сотни тысяч человек. Поставила ли девушка перед смертью отложенную публикацию или видео разместили её родные, остаётся только догадываться. Пользователи ставят на второй вариант.

Всё, что появляется и будет появляться на аккаунтах Тропи, благодаря родителям, так как они только имеют доступ, поэтому могут принимать решения, что выложить и что рассказать из ранее недоступной большинству информации, — написала пользовательница Лена Морозова.

Напомним, инстаграм-блогерша Настя Тропи погибла на Бали во время поездки на мотоцикле. Сообщается, что девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение, в результате чего скончалась на месте. Лайф публиковал видео с места трагедии. Позже стало известно, что девушка перед смертью поругалась с отцом, который заявил, что "дочь ни одно дело не доводит до конца", и призвал её "взяться за голову".

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