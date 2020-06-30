На канале погибшей блогерши Насти Тропи появились новые видео. Подписчики приняли их за "советы с того света"

Известная блогерша 18-летняя Настя Тропицель трагически погибла на Бали чуть больше недели назад. 25 июня её кремировали. Между тем её YouTube-канал продолжает развиваться — там появилось сразу пять новых роликов.

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На видео 18-летняя блогерша даёт советы полумиллиону своих подписчиков о том, как достигать поставленных целей, развивать свой бизнес, "убить свои страхи". На одном из видео Настя предлагает сделать вместе с ней утреннюю зарядку, а на другом и вовсе разыгрывает бокс с американскими хлопьями. Ролики Тропи уже посмотрели сотни тысяч человек. Поставила ли девушка перед смертью отложенную публикацию или видео разместили её родные, остаётся только догадываться. Пользователи ставят на второй вариант.

— Всё, что появляется и будет появляться на аккаунтах Тропи, благодаря родителям, так как они только имеют доступ, поэтому могут принимать решения, что выложить и что рассказать из ранее недоступной большинству информации, — написала пользовательница Лена Морозова.