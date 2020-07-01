"И так дохлая!" Асмус опубликовала фото, из-за которого фолловеры захотели срочно её накормить

Актриса Кристина Асмус назвалась будущей разведёнкой и опубликовала фото, из-за которого фолловеры захотели срочно её накормить. Напугал поклонников снимок, на котором звезда после пробежки стоит в обтягивающих шортах и демонстрирует худые ноги.

"Тут в столовку надо, а не побегать", "Куда ещё? И так дохлая!", "Кожа да кости! Ты хоть кушай побольше!", "Ножки-палочки" — гласят комментарии на странице артистки. Некоторые сочли, что у девушки всё в порядке с фигурой, и позавидовали её прекрасной форме, пишет портал "Дни.ру".

Напомним, о разводе Харламов и Асмус объявили своим подписчикам 22 июня. По их словам, к такому решению не привели фильм "Текст" или "третьи лица". В свою очередь ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что супруги выполняли задание и выпуск с ними выйдет в июле.