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"И так дохлая!" Асмус опубликовала фото, из-за которого фолловеры захотели срочно её накормить

Многие сочли, что артистке не помешало бы набрать несколько килограммов.

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Фото © Instagram / asmuskristina

Актриса Кристина Асмус назвалась будущей разведёнкой и опубликовала фото, из-за которого фолловеры захотели срочно её накормить. Напугал поклонников снимок, на котором звезда после пробежки стоит в обтягивающих шортах и демонстрирует худые ноги.

"Тут в столовку надо, а не побегать", "Куда ещё? И так дохлая!", "Кожа да кости! Ты хоть кушай побольше!", "Ножки-палочки" — гласят комментарии на странице артистки. Некоторые сочли, что у девушки всё в порядке с фигурой, и позавидовали её прекрасной форме, пишет портал "Дни.ру".

Напомним, о разводе Харламов и Асмус объявили своим подписчикам 22 июня. По их словам, к такому решению не привели фильм "Текст" или "третьи лица". В свою очередь ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что супруги выполняли задание и выпуск с ними выйдет в июле.

Кристина Асмус — актриса театра и кино, покорившая зрителей ролью Вари Черноус в комедийном сериале "Интерны". После этого она стала появляться во многих фильмах. Одной из последних ярких работ звезды стала драма "Текст", за откровенную сцену в которой её подвергли жёсткой критике. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

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