В Гусь-Хрустальном пожарный пострадал при повторном возгорании в ДК

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области пожарный во время разбора конструкций получил ожоги, когда в местном Доме культуры возникло повторное возгорание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

— Там до сих пор происходит проливка и разбор конструкций, периодически происходит обрушение сгоревших конструкций. И при обрушении конструкций подвала произошло повторное возгорание. При тушении этого возгорания, к сожалению, пострадал пожарный, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что пострадавший 1981 года рождения. Его госпитализировали с ожогами первой и второй степени. Пожар в здании ДК охватил 2,4 тысячи квадратных метров.