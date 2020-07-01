Горы пылающего мусора. Лайф публикует видео с последствиями масштабного пожара в Подмосковье

В подмосковном Красногорске локализовали пожар в ангаре с покрышками и мусором. Лайф снял последствия происшествия с высоты птичьего полёта. Судя по этим кадрам, открытое горение подавлено, но тление продолжается.

Сейчас там работают более 60 человек и 19 единиц техники. К ангару выдвинулась лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. Площадь пожара составила около 2100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.