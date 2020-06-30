На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар на складе автозапчастей — видео

Видео © LIFE / ГУ МЧС России по городу Москве
В Москве на улице Южнопортовой, 9 загорелся склад с автозапчастями. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
— По прибытии на место было обнаружено открытое горение. Погибших и пострадавших не допущено, — пояснил журналистам начальник ГУ МЧС России по столице Сергей Желтов.
Фото © ГУ МЧС России по г. Москве
Общая площадь здания составляет 5000 квадратных метров. Усилиями пожарных распространение огня было предотвращено, пламя не перекинулось на пристроенную рядом газовую котельную.
В результате пожара в пристройке произошло обрушение. В 00:40 по мск возгорание было ликвидировано, его площадь составила 800 квадратных метров. Причины инцидента выясняются.
На месте работало 14 единиц техники и более 40 человек личного состава.
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