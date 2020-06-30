На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар на складе автозапчастей — видео

Видео © LIFE / ГУ МЧС России по городу Москве

В Москве на улице Южнопортовой, 9 загорелся склад с автозапчастями. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

— По прибытии на место было обнаружено открытое горение. Погибших и пострадавших не допущено, — пояснил журналистам начальник ГУ МЧС России по столице Сергей Желтов.

Фото © ГУ МЧС России по г. Москве 1 / 4

Общая площадь здания составляет 5000 квадратных метров. Усилиями пожарных распространение огня было предотвращено, пламя не перекинулось на пристроенную рядом газовую котельную.

В результате пожара в пристройке произошло обрушение. В 00:40 по мск возгорание было ликвидировано, его площадь составила 800 квадратных метров. Причины инцидента выясняются.

На месте работало 14 единиц техники и более 40 человек личного состава.