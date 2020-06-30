Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам продлят до конца года

Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам в рамках проекта "Доступный Интернет" продлён до 31 декабря. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Он также отметил, что список сайтов будет корректироваться. Шадаев подчеркнул, что услуга уже показала себя востребованной.

— С другой стороны, мы не видим гигантского объёма трафика, который бесплатно потребляется. То есть большое количество людей этим воспользовались, и всё-таки это некоторая эпизодическая история, — заявил министр.

По словам главы Минкомсвязи, нельзя сказать, что пользователи массово переходят на социальный Интернет. Бесплатным доступом ежемесячно пользовалось 250 тысяч человек. Самыми популярными ресурсами стали соцсети.

Минкомсвязь продолжает обсуждение законопроекта с Минэкономразвитием, ранее раскритиковавшим его из-за возможных рисков дополнительных расходов операторов. По словам Шадаева, о "драматическом падении доходов" речь не идёт.