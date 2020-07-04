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Синоптик объяснил появление "торнадо" в Орехово-Зуеве: Это попытка формирования смерча

Он объяснил, что если бы облако сформировалось окончательно, то в регионе наблюдался бы сильный ветер.

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Видео © Twitter / (Не)серьёзный МИД

Повисшее над городом Орехово-Зуево "торнадо", удивившее местных жителей, — не что иное, как облако-воронка, сформировавшееся из-за кучево-дождевых облаков, объяснил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Он пояснил, что в данном случае явление не имеет никакого отношения к торнадо. Снимки и видео, распространяемые в Сети, запечатлели "попытку формирования смерча".

Это облачная форма, которая образуется при кучево-дождевых (облаках. — Прим. Лайфа), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью, — цитирует специалиста РИА "Новости".

Он добавил, что если бы облако сформировалось окончательно при более сильной облачности, то в регионе наблюдался бы сильный ветер, однако сейчас мы видим лишь "красивую картинку".

При этом он не исключил, что в Москве может появиться реальный торнадо.

Ранее сообщалось, что гигантский смерч под Вологдой попал на видео.

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