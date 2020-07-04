Тела 14 человек нашли в японском доме престарелых после паводков

В японском селе Кума префектуры Кумамото в доме престарелых нашли тела 14 человек без признаков жизни. Из-за обрушившихся на регион ливней был объявлен максимальный уровень погодной опасности.

Свыше 203 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима получили информацию с призывом найти укрытие, передаёт Kyodo.

Sankei has collected some shots of the flooding in Kumamoto. https://t.co/AXBTWazjnu pic.twitter.com/PBJLedHIG9 — Mulboyne (@Mulboyne) July 4, 2020

По данным властей, пропавшими без вести числится девять человек, один из местных жителей был обнаружен без признаков жизни.