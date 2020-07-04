Тела 14 человек нашли в японском доме престарелых после паводков

地元の親友が送ってくれました。— るなつ@猫飼い (@runaru_ny) July 3, 2020
無事を祈るしか出来ないのが悔しいです。
ダム緊急放流まで30分
早めの避難お願いします。
#人吉市#球磨川氾濫#市房ダム放流 pic.twitter.com/UJTRJENmXU
В японском селе Кума префектуры Кумамото в доме престарелых нашли тела 14 человек без признаков жизни. Из-за обрушившихся на регион ливней был объявлен максимальный уровень погодной опасности.
Свыше 203 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима получили информацию с призывом найти укрытие, передаёт Kyodo.
Sankei has collected some shots of the flooding in Kumamoto. https://t.co/AXBTWazjnu pic.twitter.com/PBJLedHIG9— Mulboyne (@Mulboyne) July 4, 2020
По данным властей, пропавшими без вести числится девять человек, один из местных жителей был обнаружен без признаков жизни.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе экстренного заседания кабмина заявил, что порядка десяти тысяч военнослужащих будут направлены для помощи спасателям в устранении последствий разгула стихии.