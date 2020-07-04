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Тела 14 человек нашли в японском доме престарелых после паводков

Девять человек числятся пропавшими без вести.

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В японском селе Кума префектуры Кумамото в доме престарелых нашли тела 14 человек без признаков жизни. Из-за обрушившихся на регион ливней был объявлен максимальный уровень погодной опасности.

Свыше 203 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима получили информацию с призывом найти укрытие, передаёт Kyodo.

По данным властей, пропавшими без вести числится девять человек, один из местных жителей был обнаружен без признаков жизни.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе экстренного заседания кабмина заявил, что порядка десяти тысяч военнослужащих будут направлены для помощи спасателям в устранении последствий разгула стихии.

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