Жителей двух районов Японии эвакуируют из-за обрушившихся ливней

Свыше 200 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима получили информацию с призывом готовиться к эвакуации из-за непогоды в этом регионе страны, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в этих районах был объявлен максимальный уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза жизни людей.

To all the people of southern Japan, esp my family.... Stay safe, my heart is with you! https://t.co/BfB7DXEJZT — 加奈 (@StevestonSocial) July 3, 2020

По последним данным, минимум 13 человек пропали без вести в затопленном посёлке Акисита (префектура Кумамото), где река вышла из берегов. В посёлке Цунаки произошёл сход оползня. Без света в префектуре Кумамото осталось около девяти тысяч домов.

Японские синоптики заявляют о небывалом количестве осадков на юго-западе страны. В некоторых районах Кумамото за сутки выпало 479,5 мм осадков.

На помощь в эвакуации жителей и устранении последствий непогоды было направлено 10 тысяч военнослужащих. Также был создан кризисный штаб, который собирает всю информацию.