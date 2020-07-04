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Жителей двух районов Японии эвакуируют из-за обрушившихся ливней

На помощь было направлено 10 тысяч военнослужащих.

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Фото © Twitter / @kawataru_j

Свыше 200 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима получили информацию с призывом готовиться к эвакуации из-за непогоды в этом регионе страны, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в этих районах был объявлен максимальный уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза жизни людей.

По последним данным, минимум 13 человек пропали без вести в затопленном посёлке Акисита (префектура Кумамото), где река вышла из берегов. В посёлке Цунаки произошёл сход оползня. Без света в префектуре Кумамото осталось около девяти тысяч домов.

Японские синоптики заявляют о небывалом количестве осадков на юго-западе страны. В некоторых районах Кумамото за сутки выпало 479,5 мм осадков.

На помощь в эвакуации жителей и устранении последствий непогоды было направлено 10 тысяч военнослужащих. Также был создан кризисный штаб, который собирает всю информацию.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что все эвакуационные центры, где разместят жителей пострадавших районов, будут организованы с учётом мер предосторожности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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