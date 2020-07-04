На танке "Армата" был испытан беспилотный режим работы

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в рамках предварительных испытаний отработал в автономном режиме без экипажа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко ранее указывал на тот факт, что уникальность беспилотного варианта танка заключается в наличии открытой цифровой архитектуры. По его словам, именно она стоит в основе "роботизации бронетехники".

В 2018 году российское Министерство обороны заключило контракт на поставку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, это планируется сделать до конца 2021 года. Позже его слова подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров.