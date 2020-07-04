Количество выявленных случаев коронавируса за сутки в США обновило антирекорд

За последние 24 часа количество выявленных случаев коронавируса в США составило 57 497, что является самым большим суточным приростом с начала вспышки заболевания. Об этом сообщает газета The Washington Post.

— В преддверии праздничных выходных (4 июля в США отмечают День независимости. — Прим. Лайфа) по крайней мере 20 штатов установили рекордные средние значения для новых случаев за семь дней, — отмечается в статье.

По данным издания, власти 40 штатов на фоне роста числа новых случаев заболевания приняли решение изменить программу мероприятий или вовсе отменить их для борьбы с распространением инфекции. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в штате Флорида, где уже 26 дней подряд кривая заболеваемости идёт только вверх.

Отмечается, что свой прошлый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса США установили 2 июля — 55 220. При этом на протяжении последних девяти дней пиковые значения регистрировались семь раз.