ВОЗ назвала лучшее противовирусное лекарство от CoViD-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила, что по результатам проведённых тестов наиболее обнадёживающие результаты для борьбы с CoViD-19 среди противовирусных препаратов показал пока только один — "Ремдесивир". Об этом она рассказала на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

По её словам, данное лекарство хорошо показало себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности от данной инфекции.

В мае для лечения коронавируса этот препарат был экстренно одобрен в США.

Изначально ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, однако он не сумел тогда доказать свою эффективность. Позже это лекарство оказалось полезным в борьбе с инфекциями SARS и MERS.

Уточняется, что обычно пациентам с коронавирусом требуется пройти пятидневный курс с использованием шести ампул препарата. Общая его стоимость составляет 2340 долларов.

Всего, по данным ВОЗ, с начала пандемии коронавируса на планете зарегистрировано 10 710 005 случаев инфицирования, скончалось 517 877 человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке (5 445 710 человек) и в Европе (2 737 689).