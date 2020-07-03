Число случаев коронавируса в мире превысило 11 миллионов

С начала пандемии коронавирусной инфекции на планете зарегистрировано более 11 миллионов случаев инфицирования.
Как сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент CoViD-19 выявили у 11 031 905 человек. Такие цифры были получены благодаря данным федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Большинство случаев заболевания данной инфекцией зафиксировано в США (2 788 395), Бразилии (1 539 081) и России (666 941).
Кроме того, по данным университета, выздоровело за всё время 5 834 337 человек, 523 777 пациентов скончались.