Число случаев коронавируса в мире превысило 11 миллионов

С начала пандемии коронавирусной инфекции на планете зарегистрировано более 11 миллионов случаев инфицирования.

Как сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент CoViD-19 выявили у 11 031 905 человек. Такие цифры были получены благодаря данным федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Большинство случаев заболевания данной инфекцией зафиксировано в США (2 788 395), Бразилии (1 539 081) и России (666 941).