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Число случаев коронавируса в мире превысило 11 миллионов

Жертвами CoViD-19 уже стали более 500 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

С начала пандемии коронавирусной инфекции на планете зарегистрировано более 11 миллионов случаев инфицирования.

Как сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент CoViD-19 выявили у 11 031 905 человек. Такие цифры были получены благодаря данным федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Большинство случаев заболевания данной инфекцией зафиксировано в США (2 788 395), Бразилии (1 539 081) и России (666 941).

Кроме того, по данным университета, выздоровело за всё время 5 834 337 человек, 523 777 пациентов скончались.

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