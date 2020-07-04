Упал, очнулся — гипс! В 2019 году россияне стали чаще ломать руки и ноги

В России за прошлый год в сравнении с 2018-м число переломов рук выросло примерно на 32 тысячи, а переломов ног — на 21 тысячу. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Минздрава РФ, передаёт РИА "Новости".

Стоит отметить, что россияне чаще ломают верхние конечности, нежели нижние.

— Переломы костей верхней конечности: 2018 год — 1 516 837, 2019 год — 1 548 989. Переломы костей нижней конечности: 2018 год — 1 023 390, 2019 год — 1 044 515, — говорится в сборнике.

Кроме того, количество переломов рук из расчёта на 100 тысяч населения составило в прошлом году 1055,3, а в 2018-м — 1033,1. Число переломов ног в 2019 году — 711,6, в 2018-м — 697.

Уточняется, что наибольшее число переломов рук из расчёта на 100 тысяч населения зарегистрировано в 2019 году в Хакасии, Санкт-Петербурге и Калужской области. Меньше всего верхние конечности ломают в Тюменской области, Чечне и Сахалинской области.