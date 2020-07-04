Полицейский на Украине выманил больше миллиона гривен у матери пьяного водителя

На Украине завершено расследование в отношении сотрудника Управления патрульной полиции Харьковской области, который, пользуясь служебным положением, выманил у матери пьяного водителя больше миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, в июле 2019 года сотрудник остановил водителя с признаками алкогольного опьянения, которое позже подтвердилось с помощью алкотестера. Страж порядка сперва предложил "решить вопросик" с помощью пяти тысяч гривен, однако, когда на место приехала мать водителя, он попросил добавить ещё 200 долларов США.

Получив деньги, он составил протокол и вынес постановление о взыскании. И этим же вечером приехал к женщине домой и рассказал, что за 400 долларов он договорится с коллегами, чтоб никакого протокола не было. А если она сможет заплатить ещё 300, то он лично "поможет" её сыну избежать лишения прав.

Вскоре его визит повторился, правда, в этот раз предприимчивый полицейский предложил уже совместный бизнес. Якобы он взял в аренду заправку в одном из районов города и предложил матери вложиться в её развитие. Та согласилась и передала сотруднику в общей сумме более 1,2 миллиона гривен. Для этого ей пришлось взять займы в банках и у знакомых, а также продать ювелирные украшения.