СМИ: Следствие установило, сколько человек было в машине Ефремова в момент ДТП

В ходе следственных действий было установлено, что в момент смертельного ДТП в центре Москвы с участием пьяного актёра Михаила Ефремова он находился в машине один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

— Машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что Ефремов в ходе общения со следствием не отрицал того факта, что он сел за руль в нетрезвом виде и непосредственно момент аварии не особо отложился в его памяти.

Ранее Лайф сообщал, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев внезапно заявил о невиновности своего подзащитного и заверил, что и тот сам уверен в этом же.