СМИ: Следствие установило, сколько человек было в машине Ефремова в момент ДТП

В ходе следственных действий было установлено, что в момент смертельного ДТП в центре Москвы с участием пьяного актёра Михаила Ефремова он находился в машине один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
— Машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей, — приводит агентство слова собеседника.
Отмечается, что Ефремов в ходе общения со следствием не отрицал того факта, что он сел за руль в нетрезвом виде и непосредственно момент аварии не особо отложился в его памяти.
Ранее Лайф сообщал, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев внезапно заявил о невиновности своего подзащитного и заверил, что и тот сам уверен в этом же.
Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве актёр Михаил Ефремов, находясь за рулём внедорожника, пересёк двойную сплошную и врезался в фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови артиста были алкоголь и наркотики. Ему грозит до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.
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