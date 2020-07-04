Специалисты рассказали, что можно есть на ночь без вреда для здоровья

Люди, которые чувствуют голод перед сном или просто любят есть по ночам, могут обратить внимание на ореховые смеси. Об этом рассказали эксперты Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонатана Вальдеса, сообщает HuffPost.

По их мнению, на ночь можно поесть хлебцы с ореховым маслом. Это не навредит организму человека, не появится тяжесть в желудке. Кроме того, можно съесть натуральный или зернистый творог, черешню, миндаль, кешью и пекан.

Однако, как утверждают специалисты, перед сном нужно воздержаться от употребления кофеиносодержащих продуктов (чай, кофе, газированные напитки). Они приводят к возбуждению нервной системы и не позволят выспаться, а также негативно скажутся на пищеварении. Также рекомендуется не есть на ночь шоколад.

Эксперты уточнили, что в ночное время в организме замедляется метаболизм, поэтому перед сном лучше есть лёгкую еду, чтобы организм успел её переварить.

Отмечается, что ночное желание поесть может служить сигналом недостаточно хорошего питания на протяжении дня или же реакцией организма человека на стресс и переживания.