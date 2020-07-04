Эксперты сообщили подробности выхода туриста в открытый космос

Первый турист, который выйдет в открытое космическое пространство, сможет пробыть за бортом станции МКС около 90–100 минут. Об этом РИА "Новости" сообщили в российском представительстве компании Space Adventures.

— Это будет 90–100-минутный выход, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли. Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семичасовым [с точки зрения его подготовки] принципиальная, — отметили в компании.

За это время турист сможет рассмотреть Землю со всех сторон, потому что один оборот вокруг нашей планеты МКС совершает примерно за полтора часа.

Ранее РКК "Энергия" сообщила, что был подписан контракт с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на корабле "Союз" на МКС в 2023 году. Как ожидается, один из них может совершить первый в истории выход в космос с борта станции вместе с российским космонавтом. Однако президент компании Space Adventures Эрик Андерсон заявил, что контракта с конкретным туристом пока ещё нет.