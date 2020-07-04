Индекс окрошки в Москве за год вырос на 14%

В российской столице набор ингредиентов для приготовления окрошки обойдётся гражданам почти в 800 рублей. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", передаёт РИА "Новости".

Уточняется, что для анализа были взяты данные о продажах с 1 по 28 июня, поступившие более чем с 900 тысяч касс по всей России.

В продуктовый набор для приготовления летнего супа вошли картофель (1 кг), квас (1,5 литра), варёная колбаса (300 г), зелёный лук и укроп (по одному пучку), редис и огурцы (по 1 кг), сметана (250 г) и яйца (10 штук).

— В Москве затраты на базовый набор продуктов для окрошки составляют 799 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году, — отметили специалисты.

Эксперты также проанализировали, как за этот год изменилась цена на продукты для окрошки, если исходить из традиционного рецепта этого супа: 230 г редиса, 400 г картофеля, пять яиц, 300 г огурцов, 300 г варёной колбасы, 230 г сметаны, литр кваса и по одному пучку лука и укропа.