Невеста саудовского журналиста Хашогджи назвала его убийство "большим предательством и обманом"

Возлюбленная журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогджи, Хатидже Дженгиз, заявила во время судебного заседания, что убийство её жениха нужно расценивать как "большое предательство и обман".

Как сообщает Al Jazeera, она в своей речи призвала суд в Турции к справедливости и беспристрастности.

— Его вызвали в это консульство (Саудовской Аравии в Стамбуле, где, предположительно, журналист был убит. — Прим. ред.) — это было большое предательство и обман, — сообщила Дженгиз.

Она также добавила, что считает виновными в смерти Хашогджи всех в консульстве, "начиная от водителя, заканчивая человеком, заварившим чай".

Дженгиз подчеркнула, что судебный процесс был для неё "эмоционально изнурительным", однако сказала, что продолжит внимательно за ним наблюдать.

Кроме того, в ходе заседания суда выступил технический сотрудник Консульства Саудовской Аравии в Турции Зеки Демир. По его словам, вскоре после того, как Хашогджи зашёл в здание дипведомства, его вызвали в резиденцию консула и попросили растопить печь.

— Там было пять-шесть человек... Меня попросили разжечь тандыр. Там ощущалась паника, — приводит его слова Al Jazeera.

Следующее заседание по делу о смерти журналиста должно состояться 24 ноября. Обвинения в преднамеренном убийстве и пытках предъявлены 20 подданным Саудовской Аравии. Прокуратура требует для них пожизненного тюремного заключения.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек по этому делу были приговорены к смертной казни.